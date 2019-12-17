Берн, , 14:05 — REGNUM Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель может принять предложение о работе из России после ухода со своего поста. Об этом он заявил 17 декабря в интервью ТАСС.

«У меня много возможностей, так что я знаю, что буду при деле. У меня есть опыт, и если людям он будет нужен, то я с радостью поделюсь им. Я люблю Россию, если будет предложение, то с удовольствием приеду и помогу», — сказал Фазель.

Ранее он заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новых выборах президента IIHF, которые пройдут в Санкт-Петербурге на ежегодном конгрессе организации в мае 2020 года.

Отметим, что Фазель является президентом IIHF с 1994 года.

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