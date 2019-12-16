Париж, , 13:37 — REGNUM Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе установил новый бомбардирский рекорд чемпионата Франции по футболу. Об этом 16 декабря сообщает Opta.

Отмечается, что на счету Мбаппе 70 забитых голов в чемпионате Франции. Он смог достичь этого показателя в возрасте 20 лет, 11 месяцев и 25 дней.

Ранее этот рекорд принадлежал Бернару Лякомбу, который в 1975 году забил 70 голов в возрасте 22 лет, 5 месяцев и 11 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ одержал победу над «Сент-Этьеном» в матче 18-го тура чемпионата Франции со счётом 4:0. Мбаппе оформил дубль.

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