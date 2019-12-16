Эйндховен, Нидерланды, , 13:09 — REGNUM Руководство голландского футбольного клуба ПСВ отправило в отставку главного тренера команды Марка ван Боммела. Об этом 16 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. Нового тренера назначат в ближайшее время.

«Результаты слишком плохи и недостойны ПСВ. Оценка положения привела к этому болезненному решению», — заявил генеральный директор ПСВ Тоон Гербрандс.

Напомним, ван Боммел стал главным тренером ПСВ летом 2018 года. В текущем сезоне команда набрала 31 очко после 17 туров и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

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