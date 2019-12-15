Мадрид, , 07:59 — REGNUM Футбольный мадридский клуб «Атлетико» уверенно переиграл команду «Осасуна» из Памплоны в матче семнадцатого тура испанской Примеры.

Игра прошла на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голы в составе победителей забили форвард Альваро Мората (67-я минута) и полузащитник Сауль.

Отметим, по итогам данной победы мадридский «Атлетико» набрал 29 очков, что позволило ему поняться на четвертую строчку турнирной таблицы испанской Примеры. У «Осасуны» 23 очка в активе и десятое место.