Лондон, , 13:58 — REGNUM Французский нападающий лондонского футбольного клуба «Челси» Оливье Жиру может во время нынешнего зимнего трансферного окна перейти в миланскую команду «Интер». Об этом 14 декабря сообщает издание L'Équipe.

По данным источника, в настоящее время миланский клуб согласовывает с 33-летним футболистом условия личного контракта, после чего «Интеру» останется только выяснить с руководством «Челси» сумму отступных за игрока. При этом ожидается, что в лондонском клубе не станут просить за возрастного футболиста большую компенсацию

Отметим, Оливье Жиру перешел в «Челси» зимой 2018 года. В нынешнем сезоне сыграл за клуб в семи матчах и отметился в них 1 голом. Его текущий контракт рассчитан до лета 2020 года.