Нагано, Япония, , 13:58 — REGNUM Российская мужская конькобежная сборная стала победительницей в командной гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира (КМ), проходящем в Нагано.

В составе сборной России выступили Александр Румянцев, Данила Семериков и Руслан Захаров. Их победный результат прохождения дистанции составил 3 минуты 42,939 секунды.

Второй пришла к финишу сборная команда Японии с результатом 3 минуты 42,999 секунды. Третьими стали канадцы, которые показали результат 3 минуты 44,876 секунды.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский конькобежец Виктор Муштаков стал первым на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Японии.