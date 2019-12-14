Лас-Вегас, США, , 11:21 — REGNUM Поединок между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым, являющимся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, и американцем Тони Фергюссоном официальной утверждён UFC. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба промоушна, разместив первый официальный постер будущего боя.

Поединок за титул чемпиона UFC в легком весе состоится между Нурмагомедовым и Фергюссоном 18 апреля 2020 года и пройдет в Бруклине на турнире UFC 249.

Отметим, в активе Хабиба Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках, из которых 12 он провел в UFC. В последнем из них он победил удушающим приемом американского бойца Дастина Порье и этим отстоял свой титул чемпиона UFC. В активе Фергюссона 25 победи при 3 поражениях. Это пятая попытка провести поединок между бойцами.