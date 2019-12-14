Мендоса, , 11:07 — REGNUM Футбольный клуб из Буэнос-Айреса «Ривер Плейт» завоевал Кубок Аргентины, обыграв с разгромным счетом команду «Сентраль Кордоба» из Росарио в финальном матче турнира.

Игра прошла на поле стадиона «Мальвинас Архентинас» в Мендосе и закончилась со счетом 3:0 в пользу «Ривер Плейт».

Голами в составе победителей отличились нападающий Игнасио Скокко (31-я минута), хавбек Игнасио Фернандес (68-я) и форвард Хулиан Альварес (72-я).

Отметим, в нынешнем чемпионате Аргентины команда «Ривер Плейт» занимает пятое место турнирной таблицы.