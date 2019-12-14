Чикаго, США, , 07:49 — REGNUM Баскетбольный клуб «Шарлотт Хорнетс» уверенно обыграл баскетболистов «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончился в пользу гостей со счетом 83:93.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Хорнет» Девонте Грэм, набравший за матч 16 очков. Его коллега по команде лёгкий форвард Пи Джей Вашингтон отметился в матче дабл-даблом с 13 очками и 10 подборами.

У их оппонентов самыми результативными оказался стали сразу два игрока — защитник Зак Лавин и разыгрывающий Райан Арчидиаконоу, оба сумевшие набрать за игру по 12 очков.

Отметим, это третья подряд победа «Хорнетс» в нынешнем регулярном сезоне НБА. Для «Буллз» это четвертое поражение в последних шести матчах.