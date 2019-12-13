Москва, , 21:57 — REGNUM Известная российская фигуристка Алина Загитова, являющаяся олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, заявила о временной приостановке карьеры. Об этом она сказала сегодня, 12 декабря, в эфире «Первого канала».

«Я приняла решение приостановить выступления», — сказала Загитова.

Она заявила, что намерена пропустить в нынешнем сезоне чемпионат России, а также не выступит на чемпионате Европы.

Такое радикальное решение Загитова объяснила тем, что «привыкла отбираться по спортивному принципу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе Загитова заняла последнее место в финале Гран-при в Турине. С показательных выступлений Загитова снялась из-за травмы бедра.