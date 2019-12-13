Калгари, Канада, , 10:42 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Калгари» дубль оформил нападающий Джонни Годро, ещё по шайбе забросили Трэвис Хэмоник и Михаэль Фролик. У «Торонто» точные броски на счету Джона Тавареса и Митчелла Марнера.

На сегодняшний день «Калгари» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 40 очков после 34 матчей. «Торонто» идёт на 22-м месте с 34 очками после 33 игр.

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