Льеж, Бельгия, , 08:41 — REGNUM Бельгийский «Стандард» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Стандарда» голы забили полузащитники Самуэль Бастьен (47-я минута) и Селим Амалла (69-я). «Арсенал» смог отыграться в конце второго тайма благодаря мячам Александра Ляказетта (78-я) и Букайо Сака (81-я).

Таким образом, «Арсенал» занял первое место в группе, набрав 11 очков, и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Стандард» выбыл из турнира, заняв третье место.

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