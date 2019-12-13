Хетафе, Испания, , 08:31 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от испанского «Хетафе» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:3.

В составе «Хетафе» голы забили защитник Леандро Кабрера (76-я минута), нападающий Хорхе Молина (78-я) и хавбек Роберт Кенеди (86-я).

На 88-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве после удаления защитника Александра Мартыновича.

Таким образом, «Краснодар» занял третье место в группе, набрав девять очков, и покинул Лигу Европы.

Читайте также: ЦСКА одолел «Эспаньол» и выбыл из Лиги Европы