Москва, , 21:59 — REGNUM Фехтовальщица Ирина Дериглазова и пловец Антон Чупков признаны лучшими российскими спортсменами 2019 года. Церемония вручения спортивной премии в номинации «Гордость России» проходит вечером 12 декабря в московском Театре мюзикла.

При получении награды шестикратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка по фехтованию Инна Дериглазова выразила благодарность всем болельщикам и своему личному тренеру, отметив, что без их участия не смогла бы достичь «ни одного результата».

Чемпион мира в плавании на 200 метров брассом Антон Чупков назвал «большой честью» получение звания спортсмена года в столь «великой и большой стране». Он пожелал и другим российским спортсменам «новых побед и новых рекордов».