Денвер, США, , 10:14 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Колорадо» дубль оформил нападающий Микко Рантанен, ещё одна шайба на счету Мэтта Калверта. Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

«Филадельфия» ответила единственный точным броском в исполнении нападающего Клода Жиру.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 43 очка после 31 матча. «Филадельфия» идёт на 10-м месте с 39 очками после 31 игры.

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