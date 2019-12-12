Мюнхен, Германия, , 09:22 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Тоттенхэм Хотспур» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Реала» голы забили нападающие Кингсли Коман (14-я минута) и Томас Мюллер (45-я), а также полузащитник Филипе Коутиньо (64-я). «Тоттенхэм» ответил мячом хавбека Райана Сесеньона (20-я).

Таким образом, «Бавария» заняла первое место в группе и вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» прошёл в плей-офф со второго места.

Напомним, в первом матче «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в Лондоне со счётом 7:2.

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