Брюгге, Бельгия, , 09:17 — REGNUM Мадридский «Реал» одержал победу над бельгийским «Брюгге» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Реала» голы забили нападающие Родриго (53-я минута) и Винисиус Жуниор (64-я), а также полузащитник Лука Модрич (91-я). «Брюгге» ответил мячом хавбека Ханса Ванакена (55-я).

Таким образом, «Реал» занял второе место в группе и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Брюгге» вышел в Лигу Европы, заняв третье место.

Читайте также: ПСЖ разгромил «Галатасарай» в Лиге чемпионов