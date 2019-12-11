Страсбург, Франция, , 19:22 — REGNUM Прозрачность расходов Международной федерации футбола на трансферы нужно увеличить, сообщил 11 декабря президент организации Джанни Инфантино, выступая в Совете Европы.

Глава FIFA отметил, что организация каждый год тратит на трансферы порядка семи миллиардов евро, причём «деньги переходят с одного счета на другой».

Инфантино считает, что эти процессы нужно сделать «более прозрачными». По его словам, футбольная федерации уже работает в этом направлении.

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