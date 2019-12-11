Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM Несмотря на отстранение российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях из-за допинг-скандала, параолимпийцы Петербурга продолжат тренировки, чтобы участвовать в состязаниях. Об этом сообщает благотворительный фонд «Точка опоры» поддерживающий петербургских спортсменов с ограничениями по здоровью.

Напомним, 9 декабря 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о решении лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Таким образом, спортсменам России запрещено в течение четырех лет проводить международные турниры, а участвовать в крупных соревнованиях под нейтральным флагом смогут лишь те, кто сможет доказать, что не причастны к допинг-скандалу.

Несмотря на то, что каких-либо обвинений в адрес Параолимпийского комитета России (ПКР) в нарушениях антидопинговых принципов не содержится, предполагается что и российские параолимпийцы будут подвергнуты санкциям.

«Все пункты, которые были ранее обозначены WADA и МПК для восстановления ПКР были выполнены. В течение двух лет петербургские паралимпийцы сдавали пробы на допинг и они абсолютно чисты. Никаких нареканий МПК не предъявляло и официально объявило о допуске российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх. Посмотрим, как заключение CAS касаемо олимпийцев сможет повлиять на решение МПК в этот раз», — сказал президент Федерации спорта инвалидов и Специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга Сергей Гутников.

По словам президента Федерации спортивных танцев на колясках Елены Лозко, меры, которые предпринимаются в отношении российских спортсменов говорят лишь о том, что зарубежные коллеги воспринимают своих российских коллег сильными соперниками.

«Такие методы, которые сейчас применяет WADA, не используются в отношении слабых спортсменов и стран. Приятно сознавать, что мы имеем потенциал готовить спортсменов «золотой пробы». Одно из доказательств этому — победа сборной команды России по танцам на колясках в чемпионате мира 2019 года (первые международные соревнования за последние три года, — прим. ред). Трудности нас закаляют!», — заключила она.

Горнолыжный спортсмен Сергей Александров в свою очередь отметил, что употреблять допинг в его виде спорта нет смысла, так как он никак не может помочь победить и, поэтому, горнолыжной команде не придется ни в чем оправдываться и она сможет выступать.

«Я же буду тренироваться и готовиться к соревнованиям вне зависимости от каких-либо обстоятельств», — подытожил он.

Кандидат на участие в Паралимпиаде-2020 по пара — бадминтону (этот вид спорта впервые будет представлен на Летних Играх в Токио, — прим.ред.) Константин Афиногенов сожалеет, что российские чиновники смогли допустить повторение истории с WADA.

«Наверное «сожаление» слишком мягкое слово. Жду официальных заявлений, апелляции в CAS, и решения международных спортивных федераций по допуску российских спортсменов», — резюмировал он.

Добавим, в 2016 году, когда сборную России отстранили от участия в летних Паралимпийских играх, Санкт-Петербург в Рио-де-Жанейро должны были представить 17 параолимпийцев. На зимних Паралимпийских играх 2018 российские параолимпийцы были допущены, но выступали под нейтральным флагом, город представлял один спортсмен. На Паралимпиаду-2020 кандидатами от Петербурга пока являются 43 спортсмена, включая атлетов по двойному зачету (приоритетный регион Санкт-Петербург).