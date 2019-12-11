Лиссабон, , 08:01 — REGNUM 10 декабря в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Эштадиу Да Луж» между коллективами «Бенфика» и «Зенит» был разыгран матч 6-го тура группы G Лиги чемпионов 2019/20. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «орлов».

Лучшим игроком матча с оценкой 8,29 был признан 30-летний португальский полузащитник Пицци, забивший второй мяч хозяев, совершивший два отбора и подавший четыре корнера. Точность передач футболиста составила 91%.

«Бенфика» набрала семь очков и поднялась на третье место. «Зенит» с семью баллами завершил выступление в еврокубках на последней позиции в групповом этапе Лиги чемпионов.

Статистика матча («Бенфика» / «Зенит»)

Удары 16/3

Удары в створ 7/1

Владение мячом 63%/37%

Нарушения 9/13

Угловые 8/6

Оценки WhoScored 6.96/6.07

Составы на матч:

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Ферейра, Диас, Тавареш, Габриэл, Серви, Пицци, Чикиньо, Таарабт, Винисиус.

Запас: Чайо (↑ 89), Сеферович (↑ 81), Самарис (↑ 81), Жардел, Тавареш, Злобин, Филипе.

Главный тренер: Бруну Лаже.

«Зенит»: Кержаков, Осорио, Дуглас, Иванович, Караваев, Барриос, Оздоев, Ерохин, Шатов, Азмун, Дзюба.

Запас: Смольников (↑ 60), Мак (↑ 89), Краневиттер, Мусайев, Васютин, Воробьев, Сутормин (↑ 65).

Главный тренер: Сергей Семак.

Бригада арбитров: Антонио Матеу Лаос | Пау Сербиан | Роберто дель Паломар | Сантьяго Хайме.

Желтые карточки: Дуглас — 17, Габриэл — 19, Оздоев — 43, Ерохин — 55.

Удаления: Дуглас — 56.

Забитые мячи: Франко Серви (Пицци) 47 — 1:0, Пицци (пенальти) 58 — 2:0, Сердар Азмун (автогол) 79 — 3:0.