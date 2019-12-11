Лиссабон, , 02:28 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение в матче с португальской «Бенфике» в рамках заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла 10 декабря на арене «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

В первом тайме встречи команды сыграли вничью, но после перерыва «Зенит» пропустил в свои ворота три мяча. В результате португальцы разгромили российскую команду со счётом 3:0.

Два гола забили Франко Серви (на 47-й минуте), Пицци (на 58-й, с пенальти), и один мяч в свои ворота отправил нападающий «сине-бело-голубых» Сердар Азмун (на 79-й минуте).

Таким образом, шесть туров группового этапа завершились для «Зенита» вылетом из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» завершили игру в ничью со счётом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.

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