Кумамото, , 11:18 — REGNUM Женская сборная России по гандболу одержала побед над командой Черногории в матче основного этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 35:28.

Самым результативным игроком в составе сборной России стала Юлия Манагарова, которая забила 12 мячей.

Сборная России является лидером второй группы и обеспечила себе выход в полуфинал. На счету команды четыре победы в четырёх матчах. 11 декабря российские гандболистки сыграют с командой Испании в последнем групповом матче.

Чемпионат мира по гандболу среди женских команд проходит в Японии. Турнир завершится 15 декабря.

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