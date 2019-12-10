Новосибирск, , 05:26 — REGNUM Проведение молодёжного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске в 2023 году под вопросом из-за решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В новосибирском министерстве физической культуры и спорта пока продолжают готовиться к соревнованиям.

«Нужно дождаться официальной позиции Минспорта РФ. Кроме WADA есть ещё Международный олимпийский комитет. С выводами нужно подождать. Мы готовимся»,— цитирует «Коммерсантъ-Сибирь» новосибирского министра спорта Сергея Ахапова.

Напомним, что сейчас в Новосибирске к МЧМ по хоккею — 2023 строится новая ледовая арена. Общий объем инвестиций — 6,7 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

К началу чемпионата планируют открыть и новую станцию метро «Спортивная».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях противоречит Олимпийской хартии и может быть обжаловано в суде.

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