Москва, , 15:57 — REGNUM Российские чиновники, виновность которых в нарушении антидопинговых правил WADA будет полностью доказана, должны понести ответственность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря, об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Если будут доказательства, надо всех привлекать к ответственности. Проблема в том, что нарушения якобы есть, а доказательств этих нарушений, вроде как, нет. Во всяком случае, неопровержимых доказательств», — сказал Толстой.

Он указал на то, что никого из спортивных чиновников «не поймали за руку».

Парламентарий считает ошибкой согласие на выступление под белым флагом на прошлой Олимпиаде.

«Очень жаль, что мы изначально пошли на то, чтобы выступать под белым флагом на прошлой Олимпиаде», указал вице-спикер Госдумы, отметив, что решение лежит в русле тенденций.

Исполком WADA принял решение отстранить на четыре года Россию от участия в международных спортивных мероприятиях, в число которых входят Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о готовности инициировать парламентское расследование ситуации с допингом в российском спорте.