Москва, , 14:51 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) определится с дальнейшими действиями в течение 10 дней. Об этом 9 декабря заявил глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

По словам Ивлева, в ближайшие 10 дней будет проведено заседание наблюдательного совета РУСАДА, на котором будет принято решение о дальнейших шагах. Далее о принятом решении будет проинформирован совет учредителей организации.

Он также добавил, что РУСАДА будет предпринимать усилия для защиты интересов «чистых» спортсменов.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение об отстранении России от участия в международных соревнованиях на четыре года. При этом «чистым» спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом.

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