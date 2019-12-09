Москва, , 14:18 — REGNUM Профессиональный бокс не имеет отношения к решению Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом 9 декабря заявил генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв, сообщает ТАСС.

По словам, Кремлёв решение исполкома WADA не скажется на профессиональном боксе.

«Профессиональный бокс к этому отношения не имеет, там своя тестирующая организация», — сказал Кремлёв.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял санкции в отношении российского спорта, отстранив на четыре года от участия в международных турнирах.

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