Минск, , 20:48 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе ЦСКА дубль оформил нападающий Максим Мамин (на 5-й и 23-й минутах). Ещё по шайбе забросили Константин Окулов (16-я), Максим Шалунов (24-я) и Марио Кемпе (44-я).

В составе «Динамо» точными бросками отметились форварды Теэму Пулккинен (9-я) и Франсис Паре (12-я).

На сегодняшний день ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, в активе команды 51 очко после 35 матчей. Минское «Динамо» идёт на последнем, 12-м месте с 27 очками после 36 игр.

Читайте также: Дубль Широкова принёс «Авангарду» разгромную победу над «Ак Барсом»