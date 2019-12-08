Арнем, Нидерланды, , 18:23 — REGNUM «Витесс» сыграл вничью с «Фейеноордом» в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 0:0.

На 11-й минуте футболисты «Витесса» могли выйти вперёд. После просмотра видеоповтора в ворота «Фейеноорда» был назначен пенальти, однако форвард Тим Матавж его не реализовал.

Отметим, что для «Витесса» прервал серию поражений в чемпионате Нидерландов, которая составила пять матчей. Эта игра стала для команды первой после отставки российского специалиста Леонида Слуцкого с поста главного тренера.

В настоящее время «Витесс» набрал 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Фейеноорд» с 25 очками находится на пятой строчке.

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