Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Российская боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая проиграла техническим нокаутом представительнице США Аспен Лэдд на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) on ESPN 7, проходившего в Вашингтоне.

Куницкая уступила американке в третьем раунде после того, как последняя уложила российскую спортсменку и провела ей мощную ударную серию.

Отметим, это пятое поражение Куницкой при двенадцати победах и одном бое, признанном несостоявшимся. В активе Лэдд 10 боев в ММА, в одном из которых она потерпела поражение.