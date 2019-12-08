Филадельфия, США, , 09:47 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» нанёс поражение с разгромным счетом команде «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась с разгромным счетом 141:94 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Сикерс» Бен Симмонс, набравший за игру 34 очка. Ещё по 21 очку записали на свой счет его коллеги по команде форвард Майк Скотт и разыгрывающий Трэй Бёрк.

У «Кавальерс» наиболее результативным стал разыгрывающий Дариус Гарлэнд, который смог набрать за игру 17 очков.

Отметим, это пятая победа «Филадельфии» в последних семи матчах нового сезона НБА. Для «Кливленда» это поражение стало шестым подряд.