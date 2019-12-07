Валенсия, Испания, , 22:51 — REGNUM «Валенсия» одержала победу над «Леванте» в матче 16-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 4:2.

На 11-й минуте матча нападающий «Леванте» Рохер Марти открыл счёт. Спустя девять минут он же реализовал пенальти и оформил дубль. «Валенсии» удалось отыграть один мяч перед перерывом, на третьей добавленной Рохер Марти отметился автоголом.

Во втором тайме форвард «Валенсии» Кевин Гамейро оформил дубль (57-я и 59-я) минуты, а хавбек Ферран Торрес установил окончательный счёт (88-я).

На сегодняшний день «Валенсия» занимает седьмое место в чемпионате Испании, в активе команды 26 очков после 16 матчей. «Леванте» идёт на 11-м месте с 20 очками.

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