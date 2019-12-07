Манчестер, Великобритания, , 22:30 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 23-й минуте матча счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, реализовавший пенальти. Спустя шесть минут форвард Антони Марсьяль точным ударом из штрафной площади удвоил преимущество МЮ.

На 85-й минуте защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди замкнул навес после подачи углового и отыграл один мяч.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в чемпионате Англии, в активе команды 24 очка после 16 матчей. «Манчестер Сити» идёт на третьем месте с 32 очками.

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