Удине, Италия, , 21:56 — REGNUM «Удинезе» сыграл вничью с «Наполи» в матче 15-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:1

На 32-й минуте счёт открыл нападающий «Удинезе» Кевин Ласанья. На 69-й минуте полузащитник «Наполи» Пётр Зелински восстановил равновесие в матче.

На сегодняшний день «Удинезе» занимает 16-е место в чемпионате Италии, в активе команды 15 очков после 15 туров. «Наполи» идёт на седьмом месте с 21 очком.

Читайте также: «Аталанта» одержала победу над «Вероной» в матче Серии А