Бергамо, Италия, , 21:39 — REGNUM «Аталанта» одержала победу над «Вероной» в матче 15-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Аталанты» голы забили полузащитник Руслан Малиновский, нападающий Луис Мурьель, реализовавший пенальти, и защитник Берат Джимсити. У «Вероны» дубль оформил форвард Самуэль ди Кармине.

На сегодняшний день «Аталанта» занимает шестое место в чемпионате Италии, в активе команды 28 очков после 15 туров. «Верона» идёт на восьмом месте с 18 очками.