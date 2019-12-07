Фрайбург, Германия, , 19:37 — REGNUM Сегодня, 7 декабря, во Фрайбурге на стадионе «Шварцвальд-Штадион» между коллективами «Фрайбург» и «Вольфсбург» был разыгран матч 14-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась минимальной победой хозяев.

Среди всех игроков наиболее отличился Джонатан Шмид, заработавший оценку 8.03, забивший единственный мяч, который принес хозяевам победу, совершивший 3 успешных отбора и выигравший 2 воздушные дуэли. Точность передач француза составила 67%.

«Фрайбург», набрав 25 очков, обошел «Баварию» и поднялся на 5-е место. «Вольфсбург» с 20-ю очками расположился на 9-й позиции.

Статистика матча («Фрайбург"/"Вольфсбург»)

Удары 10/7

Удары в створ 4/0

Владение мячом 51%/49%

Нарушения 14/21

Угловые 2/7

Оценки WhoScored 6.76/6.35

Составы на матч:

«Фрайбург»: Флеккен, Гульде, Хайнц, Кох, Шмид, Хеллер, Хаберер, Саллай, Хефлер, Гюнтер, Петерсен.

Запас: Шлоттербек (↑ 90), Абраши, Франц (↑ 90), Боррьелло, Иттер, Чханхун (↑ 88), У Ён, Тьеде.

Главный тренер: Кристиан Штрайх.

«Вольфсбург»: Кастельс, Брума, Брукс, Тиссеран, де Азеведо, Руссийон, Гилавоги, Арнольд, Виктор, Мехмеди, Вегорст.

Запас: Брекало (↑ 60), Клаус (↑ 75), Перван, Герхардт, Мбабу, Нмеча, Шлагер (↑ 84), Кнохе, Кастен.

Главный тренер: Оливер Гласнер.

Бригада арбитров: Бастиан Данкерт | Рене Роде | Маркус Хекер | Кристиан Лейхер.

Желтые карточки: Жоау Виктор — 21, Тиссеран — 88.

Забитые мячи: Джонатан Шмид 85 — 1:0.