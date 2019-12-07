Москва, , 12:24 — REGNUM Российский спортсмен Максим Храмцов стал победителем в весовой категории до 80 кг в финале Гран-при по тхэквондо, проходящем во дворце спорта «Динамо» в Крылатском в Москве.

В финальном поединке российский спортсмен одержал верх над азербайджанцем Миладом Харчегани, победив со счетом — 17:9.

Отметим, Максим Храмцов является победителем чемпионата мира 2017 года и чемпионом Европы 2018 года, а по итогам финала Гран-при он получил лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее другой российский спортсмен Георгий Попов занял третье место в весовой категории до 58 кг в финале Гран-при по тхэквондо в Москве.