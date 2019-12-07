Лондон, , 12:16 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Лестер», играющего в английской Премьер-лиге (АПЛ), Брендан Роджерс продлил свой контракт с руководством команды. Об этом 7 декабря сообщает The Sun.

По данным источника, новый контракт между 46-летним специалистом и руководством «Лестера» рассчитан до 2025 года с головой зарплатой €10 млн.

Таким образом Брендан Роджерс вошел в тройку самых высокооплачиваемых в АПЛ главных наставников команд и будет получать больше, чем немецкий специалист Юрген Клопп. Последний является главным наставником «Ливерпуля» и имеет годовую зарплату €7,5 млн.

При этом наиболее высокую зарплату в АПЛ получает тренер команды «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (€20 млн), вторым по данному показателю является главный тренер лондонского клуба «Тоттенхэм Сити» Жозе Моуринью (€15 млн).

Отметим, Рождерс стал главным тренером «Лестера» в феврале текущего года. В настоящее время клуб находится на втором месте турнирной таблицы АПЛ.