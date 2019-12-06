Турин, Италия, , 23:42 — REGNUM Российская фигуристка Алёна Косторная поделилась своими ощущениями после установления нового мирового рекорда в короткой программе в финале Гран-при в Турине.

«Ощущения те же, что и раньше. Делать своё дело и потом уже смотреть, что поставят судьи», — приводит её слова «Спорт-Экспресс».

Косторная отметила, что тренеры настраивали её на то, что оценки в этот раз будут ниже, чем на NHK Trophy, где она установила предыдущий рекорд в 85,04 балла.

«Так что это приятная неожиданность, — сказала спортсменка. — Я знаю примерно свои оценки при чистом прокате, поэтому всегда интересно, что поставят».

Как передавало ИА REGNUM, Алёна Косторная лидирует после короткой программы в финале Гран-при в Турине с рекордным результатом 85,45 балла. Второе и третье места также занимают российские фигуристки — Алина Загитова и Анна Щербакова.

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