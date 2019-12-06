Москва, , 15:28 — REGNUM В Кремле не считают, что ситуация с футбольными фанатами чем-то чревата. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «РБК-Спорт».

"Мы не полагаем, что ситуация серьёзная и чем-то чревата. Были определённые происшествия, есть спортивные власти и Российский футбольный союз, которые и занимаются этим вопросом», — сказал Песков.

Он добавил, что следственные органы вмешиваются в решение этих вопросов, когда футбольные болельщики причастны к правонарушениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» призвало фанатов других команд массово покинуть матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в знак протеста и несогласия с задержаниями болельщиков правоохранительными органами.

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