Милан, Италия, , 15:15 — REGNUM Футбольные клубы «Рома» и «Милан» намерены наказать одну из ведущих спортивных газет страны — Corriere dello Sport за расистский, с их точки зрения, заголовок на первой полосе, передает Affari Italiani в пятницу, 6 декабря.

Заголовок гласил «Black Friday» («черная пятница», то есть день распродаж — прим. ИА REGNUM) и сопровождался фотографиями игроков «Интера» и «Ромы» Ромело Лукаку и Криса Смоллинга (темнокожего и мулата соответственно).

Журналисты тем самым хотели «обыграть» тему матча двух этих клубов, который состоится в пятницу и участие в котором примут двое бывших одноклубников по английскому «Манчестер Юнайтед».

«Рома» в знак протеста до конца года не пустит журналистов издания на тренировки команды, а также запретит своим футболистам общаться с изданием. В знак солидарности то же решение принято и руководством «Милана».

Руководители издания в свою очередь выразили недоумение сложившейся ситуацией и заявили, что никакого расизма в оформлении обложки не было и что к игрокам все цветов кожи в Corriere dello Sport относятся одинаково.