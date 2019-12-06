Тампа, США, , 10:33 — REGNUM Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский повторил клубный рекорд по матчам среди голкиперов. Об этом 6 декабря сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Василевский сыграл свой 227-й матч за «Тампу» и сравнялся по этому показателю с Беном Бишопом. Далее идут Даррен Пуппа (206), Николай Хабибулин (192) и Майк Смит (118).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тампа» проиграла «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:4.

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