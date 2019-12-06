Нью-Йорк, США, , 10:04 — REGNUM Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 6 декабря сообщается на сайте лиги.

Георгиев отразил 45 из 47 бросков по своим воротам в матче с «Коламбус Блю Джекетс». Это принесло его команде победу со счётом 3:2.

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Второй звездой признан российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, который в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2). Забросил шайбу, отдал результативную передачу и реализовал победный буллит.

Замкнул тройку форвард «Аризоны Койотс» Фил Кессел, который сделал дубль в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:1).

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