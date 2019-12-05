Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM Санкт-петербургский СКА продлил контракт с нападающим Кириллом Марченко, признанным лучшим новичком ноября в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом 5 декабря сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что СКА расторг контракт Марченко, срок действия которого истекал 30 апреля 2020 года. Вместо этого стороны заключили новое соглашение до конца сезона 2021/2022.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Марченко был признан лучшим новичком КХЛ в ноябре. Вместе с командой он одержал победы во всех восьми матчах месяца и набрал шесть очков — три гола и три голевых передачи.

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