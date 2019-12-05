Найроби, , 08:41 — REGNUM Власти Кении планируют наложить уголовное наказание, включая тюремное заключение, на спортсменов, пойманных на допинге. В настоящее время в стране проводится разработка нового законодательства по данному вопросу. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра спорта Кении.

Министр спорта Амина Мохамед в ходе пресс-конференции в Найроби сообщила, что целевая группа работает над законодательством, направленным на криминализацию допинга, которое планируют принять к середине 2020 года.

«Мы придаем этому вопросу всю срочность, которого он заслуживает», — сказала она журналистам.

По информации журналистов агентства, действующее законодательство Кении предусматривает тюремный срок до трех лет для вспомогательного персонала, признанного виновным в причастности к допингу, но не для спортсменов. Первоначальный проект закона о допинге, обнародованный в 2016 году, когда Кения столкнулась с исключением с Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, предусматривал штрафы и тюремное заключение для спортсменов, пойманных на допинге, однако позднее он был смягчен.

Как отмечают репортеры, восточноафриканская нация известна своими спортсменами в беге на длинные и средние дистанции, однако за последние пять лет страна столкнулась с чередой допинговых скандалов. С 2004 по август 2018 года пробы 138 кенийских спортсменов дали положительный результат на препараты, улучшающие их спортивные показатели, согласно отчету Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), опубликованному в сентябре 2018 года.

Среди ведущих кенийских спортсменов, которые были наказаны за допинговые нарушения — чемпион Олимпиады-2008 в Пекине Асбель Кипроп, победительница марафона на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Джемима Сумгонг и трехкратная победительница Бостонского марафона Рита Джепту.