Лондон, , 08:22 — REGNUM 4 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне между коллективами «Челси» и «Астон Вилла» был разыгран матч 15-го тура АПЛ 2019/20. Игра завершилась волевой победой «пенсионеров».

«Челси» с 29-ю баллами укрепился на 4-й позиции в турнирной таблице чемпионата. «Астон Вилла» с 15-ю баллами осталась на 15-м месте.

Самым ценным игроком матча с оценкой 8.06 был признан 22-летний форвард сборной Англии Тэмми Абрахам, забивший первый мяч хозяев, совершивший 1 отбор и выигравший 1 воздушное единоборства. Точность передач футболиста составила 68%.

Статистика матча («Челси"/"Астон Вилла»)

Удары 22/9

Удары в створ 8/4

Владение мячом 65%/35%

Нарушения 17/10

Угловые 9/5

Оценки WhoScored 6.96/6.77

Составы на матч:

«Челси»: Аррисабалага, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта, Джеймс, Канте, Ковачич, Маунт, Пулишич, Виллиан, Абрахам.

Запас: Жоржиньо (↑ 90), Кабальеро, Жиру, Хадсон-Одои (↑ 85), Батшуайи (↑ 82), Томори, Эмерсон.

Главный тренер: Френк Лемпард.

«Астон Вилла»: Хитон, Конса, Таргетт, аль-Мухаммади, Мингс, Макгинн, Канамба, Хурихан, Мораеш, Грилиш, Хассан.

Запас: Тейлор, Луис (↑ 58), Лэнсбери, Энгельс, Пелетейро (↑ 75), Нюланд, Коджиа.

Главный тренер: Дин Смит.

Бригада арбитров: Крис Кавана | Даниэл Кук | Сиан Массей | Даррен Ингланд.

Желтые карточки: Маунт — 45, Таргетт — 64, Ковачич — 81.

Забитые мячи: Тэмми Абрахам (Рис Джеймс) 24 — 1:0, Махмуд Хассан (Ахмед аль-Мухаммади) 41 — 1:1, Мейсон Маунт (Тэмми Абрахам) 48 — 2:1.