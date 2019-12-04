Москва, , 09:51 — REGNUM Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отказалась комментировать подозрения в нарушении антидопинговых правил российскими тяжелоатлетами. Об этом 4 декабря заявил гендиректор IWF Атилла Адамфи, сообщает ТАСС.

«IWF не комментирует процесс расследования», — сказал Адамфи.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после проверки первой части неискаженных данных московской лаборатории открыло дела в отношении 41 российского тяжелоатлета, а также двух тхэквондистов, одного борца и одного каноиста.

Напомним, 9 декабря состоится заседание исполкома WADA, на котором будет принято решение о санкциях в отношении российского спорта. Ранее комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

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