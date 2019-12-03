Сочи, Краснодарский край, , 15:21 — REGNUM Президент Владимир Путин посетил Российский международный олимпийский университет в Сочи, чтобы лично поздравить студентов и преподавателей вуза. Об этом сообщил Telegram-канал «Вы слушали маяк».

В ходе визита главе государства продемонстрировали интерактивную фигуру Зевса. Правда, хотя «интерактивность главному олимпийскому богу так и не включили — только подсветку», уточнил канал.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в создании вуза 10 лет назад участвовал сам Владимир Путин. По словам Пескова, сегодня это единственное в мире высшее учебное заведение, на дипломе которого изображены олимпийские кольца.