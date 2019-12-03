Кумамото, , 11:18 — REGNUM Женская сборная России по гандболу одержала побед над командой Демократической Республики Конго в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 34:13.

Благодаря этой победе российская команда досрочно обеспечила себе участие в основном этапе чемпионата мира. Ранее подопечные Амброса Мартина выиграли у сборных Китая (26:11) и Аргентины (35:22).

Сборной России предстоит сыграть ещё два матча в группе: 5 декабря — с командой Японии, а 6 декабря — со сборной Швеции.

Напомним, чемпионат мира по гандболу среди женских команд проходит в Японии и завершится 15 декабря. Победитель турнира получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.