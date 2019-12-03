Анахайм, США, , 10:34 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Анахайма» дубль оформил нападающий Дерек Грант, ещё по шайбе забросили форварды Якоб Сильверберг и Картер Рауни. У «Лос-Анджелеса» отличились Кёртис Макдермид, а также российский форвард Николай Прохоркин.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает 24-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 28 очка после 28 матчей. «Лос-Анджелес» идёт на 28-м месте с 24 очками после 28 игр.

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