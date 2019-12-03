Вашингтон, , 08:51 — REGNUM 29 ноября: Панарин установил новый рекорд «Рейнджерс» по набранным в ноябре очкам.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил новый клубный рекорд. Вингер стал первым игроком в истории клуба, который набрал свыше 23 очков в ноября. Об этом на своем официальном портале сообщила пресс-служба нью-йоркского клуба.

Достижение россиянину покорилось в предпоследнем ноябрьском матче «рейнджеров» против «Бостона», в котором форвард отличился одной голевой передачей. В рамках второго периода Артемий подыграл Филипу Хитилу, организовав для чеха его восьмую шайбу в этом сезоне.

Напомним, что Артемий Панарин присоединился к стану «Рейнджерс» перед началом нынешнего сезона, приняв ключевую роль в сделке с его прошлой командой «Коламбус Блю Джекетс». Сразу же после сделки россиянин подписал крупный одиннадцатимиллионый контракт с нью-йоркским клубом, вызвав бурю сомнений в хоккейном сообществе. Бытовало мнение, что деньги, предложенные Артемию, сильно превышают его настоящую стоимость и не оправдаются уже к концу этого сезона, но на практике вышло совсем иначе.

Панарин в очередной раз доказал, что не боится вызовов. Ему не впервой отстаивать свой талант — так было в начале его карьеры, когда он еще юным был отвергнут «Трактором», так случилось после его отъезда из России и наконец, когда он переходил из «Чикаго» в «Коламбус» — ему тоже приходилось отстаивать свою честь. И надо заметить, что во всех случаях Панарин одерживал победу, свою личную победу над теми, кто в нем сомневался. «Трактор», отвергнув Панарина из-за его небольших габаритов, наблюдал как в простом русском парне из села Коркино в Челябинской области постепенно росла звезда мирового масштаба. В «Чикаго» Артемий тут же стал лучшим новичком года НХЛ, обогнав в голосовании самого Коннора Макдэвида. Переходя в «Коламбус» из мощнейшего «Чикаго», Артемий Панарин встретился с огромным шквалом критики в свою сторону. Никто не верил, что бывший партнер самих Патрика Кейна и Джонатана Тейвз потянет роль лидера в слабом на тот момент «Коламбусе». А теперь этот хваленный «Чикаго» погряз в неудачах, когда «Коламбус» с Панариным в главной роли дважды выступил в плей-офф и дважды совершил сенсацию.

Этот сезон должен стать для россиянина пятым в НХЛовской карьере, и в каждом из своих двухгодичных отрезков за «Чикаго» и «Коламбус» он добивался своей цели, после чего по своему решению шел на повышение. В «Чикаго» его роль была больше второстепенной, что было очевидно, когда россиянин играл в одном звене с Патриком Кейном и Джонатаном Тейвзом. Поэтому для карьерного роста он перешел в «Коламбус», где еще в первом сезоне он стал бессменным лидером команды, приведя ее к первому в истории клуба плей-офф. В феврале прошлого сезона состав «жакетов» стал рушиться прямо на глазах, все больше игроков изъявляли желание уходить, и руководству «Коламбуса» было совсем не до заслуженного повышения зарплаты Панарину, а когда клуб предложил крупную сумму — было уже поздно. И Артемий в очередной раз правильно поступил по отношению к себе и семье, переехав на высокооплачиваемый долгосрочный контракт в город мечты Нью-Йорк. Таким образом, не сложно догадаться чего хотел Панарин от перехода в «Рейнджерс».

Сейчас россиянин семимильными шагами идет к нашивке капитана на своем джерси. Его игра впечатляет и, возможно, именно звездный новичок сможет получить звание капитана, которого на данный момент нет в составе «рейнджеров».

В текущем сезоне в 25 матчах Артемий набрал 33 (12+21) результативных балла, являясь лучшим бомбардиром «Нью-Йорк Рейнджерс». Ближайшим преследователем российского форварда в этом рейтинге приходиться Райан Строум, на счету которого 23 (6+17) очка за те же 25 матчей, что в очередной раз доказывает то, что игра «рейнджеров» в этом сезоне сильно зависит от Артемия, она буквально на нем и построена. Поэтому можно с уверенностью заявить, что Панарин наконец-то нашел свой клуб в НХЛ, откуда ему не придется бежать, как с тонущего корабля. Все играет на руку россиянину — долгосрочный высокооплачиваемый контракт, доверие со стороны руководства, а также любовь публики, которую он очаровал еще в первый месяц своего пребывания в Нью-Йорке.

30 ноября: Овечкин занял третье место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в большинстве.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередной раз записал на свой счет шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на домашнем стадионе «столичных» «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетно 4:3.

Благодаря своей единственной заброшенной в том матче шайбе нападающий «Вашингтона» вышел на третье место в истории лиги по количеству голов в большинстве — 255 — сравнявшись в этом рейтинге с Теэму Селянне.

Также россиянин стал третьей звездой встречи с «Тампой». Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов, реализовавший победный бросок в овертайме, был признан первой звездой матча.

В рамках текущего регулярного чемпионата Александр Овечкин провел 28 матчей и набрал 31 (20+11) результативный балл при отрицательном показателе полезности «-3».

1 декабря: Макдэвид стал первой звездой ноября в НХЛ.

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Маакдэвид был признан лучшим игроком прошедшего игрового месяца, сообщает официальный сайт лиги. Канадец набрал 26 (13+13) очков в 14 матчах ноября, чем помог своей команде занять лидирующую строчку в Тихоокеанском дивизионе.

Вторым по значимости игроком ноября стал нападающий нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, отличившийся 25 (10+15) результативными баллами в 14 матчах. На данный момент «Колорадо» занимает вторую строчку в рамках Центрального дивизиона, имея в своем активе 34 балла за 26 матчей.

Тройку замкнул включенный в сотню лучших игроков в истории лиги нападающий «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн, который отметился особым достижением. 31-летний американец набирал очки в каждом из 15 ноябрьских матчей «Чикаго», оформив самую продолжительную результативную серию в текущем сезоне НХЛ.